高市府與法務部廉政署、美國國際民主協會（NDI）共同辦理「2023 GCTF系列活動NDI in Kaohsiung高雄透明城市治理國際交流」，特別邀請15位來自印尼、菲律賓、斯里蘭卡及巴布亞紐幾內亞等4國的國際非營利組織青年意見領袖到訪高雄，透過參訪及交流座談等方式，向國際行銷及分享高雄市城市治理亮點，外賓也紛紛讚賞高雄，強調將帶親友回訪。

高雄近年積極轉型宜居智慧城市，獲《紐約時報》全球讀者票選最愛城市，並獲評首屆2022亞太暨台灣永續行動獎「Outstanding City」最高榮譽，顯示高市府近年結合聯合國永續發展指標，以及開放政府、公私協力的治理策略，讓整體行政及經濟更加透明、安定，也因此提升國際城市競爭力。

參訪行程以亞灣區發展及建構永續安居措施為核心，透過土地開發、都市更新、智慧運輸、產業轉型、社會住宅及食安管理等面向議題，分享高雄市成功邁向智慧及宜居城市的治理經驗，並安排外賓搭乘水岸輕軌、輪船亞灣線遊港，見證高雄重要建設成果。各國青年對高雄以科技、綠能跨域等各項治理議題提問熱烈，並紛紛表示喜歡高雄，將帶親友回訪。

高市府祕書長郭添貴表示，高雄長久以來與東南亞國家往來頻繁，近年為響應政府新南向政策，特別邀集在地大專院校、企業成立「產學合作交流平台」，積極為邁入新南向市場布局，希望展現高雄的城市建設與透明治理成果並輸出經驗，深化與新南向國家合作夥伴關係。