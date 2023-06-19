雲林縣政府19日在縣警察局舉行「112年上半年防制人口販運協調聯繫會議」，由縣長張麗善主持，雲林地檢署檢察官莊珂惠列席指導，並邀集移民署雲林縣專勤隊、海巡署雲林查緝隊等機關，以及勵馨基金會等NGO民間團體與會，強調縣府將與各單位合作無間，共同守護鄉親生命財產安全。

張麗善表示，這幾年來我們可以看到海內外的人口販運層出不窮，犯案手法愈來愈多，報導畫面讓人觸目驚心，也引起民眾恐慌，不止是失財、失色，甚至連器官都被摘除失去生命，這是非常嚴重的，透過舉辦防制人口販運會議，希望所有局處都能夠群策群力、分工合作，成功防制人口販運。

張麗善說，近年縣府團隊持續依「防制人口販運工作執行計畫」，落實推動防制人口販運工作，除了2020年推動成果獲內政部評核為「優等單位」，警察局辦理防制人口販運查緝成效，去年度也獲警政署評核為乙組第5名，今年度迄今暫列乙組第3名，成績屢屢獲警政署肯定。

雲林縣警察局局長林故廷指出，因發生國人遭詐騙至海外的人口販運案，警察局持續清查縣內前往柬埔寨等地尚未返國民眾，並執行家戶訪查與犯罪預防宣導，以找出潛在被害人，迄今已破獲5案19人。暑假及畢業季即將到來，呼籲學子打工及社會新鮮人求職，務必提高警覺，維護自身安全。