台北市教育局明起至8月25日間，推出52門台北酷課雲暑假自主學習活動直播課程，包含10門升國高中銜接課程、42門高國中小多元培力免費直播課程。教育局提醒，完成酷課雲學習任務者即可參加抽獎，有機會獲得IPad mini、相印機等多項好禮。

酷課雲學習平台將於6月26日至7月28日（星期五），開設10門升國高中線上免費直播暑期銜接課程，針對國小六年級及國中九年級學生提供數學、生物、資訊科技等10門學科銜接及先修課程活動。

酷課雲於7月3日至8月25日期間，則有42門高國中小多元培力課程，包含英語互動、塗鴉趣、鋼琴彈奏、AI驅動Chat GPT及程式教育等31門課程。教育局舉例，文化國小教師孫汝君開課「跨文化交流：英文學習與原住民文化融合」，讓學生認識原住民特色美食、傳統服飾、交通工具和節慶活動的英文詞彙和句型；國北教大附小退休教師張婷婷則開課「塗鴉『趣』—Graffiti Fun」課，可透過塗鴉方式感受藝術魅力。

此外，教育局提醒，資策會教師林繼揚開課「大學程式設計先修檢測APCS保證班」，有助10月份報考APCS大學程式設計先修測驗同學，酷課雲也提供高中職升大學學習歷程檔案系列11門課程。

教育局說明，全國學生在6月26日至8月31日期間，透過酷課雲Youtube頻道學習、留言互動，可自主學習證書及抽獎資格1次，每個學生最多有5次抽獎機會，獎品包含IPad mini、相印機、圖書禮卷及超商商品卡等高達300多個獲獎名額。

教育局表示，相關訊息將公告於台北酷課雲平台（https://cooc.tp.edu.tw/）或點擊報名112年台北酷課雲暑假自主學習活動直播課程（https://forms.gle/a22KzFsHAKjS2vXj8）。