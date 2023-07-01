明新科大為實踐大學社會責任（USR）與地域振興理念，日前由劉國偉校長率領彭政雄副校長、終身教育處陳永忠處長、入學服務處古旻陞處長等人，到關西鎮公所拜會鎮長陳光彩及相關課室舉行座談，同時簽署「關西鎮整體規畫暨永續發展合作意向書」，讓明新科大成為關西在地發展的夥伴力量。

雙方交流座談中，陳光彩幽默表示，合作意向書的簽署，如同男女雙方完成訂婚手續，下一階段就是要送入洞房。他期待雙方接續依合作意向書整體策略，規畫串接關西鎮各面向計畫內容的實際執行與推動，也請各課室主管依照不同領域需求，盡量向明新科大老師們「挖寶」！

劉國偉表示，明新科大在地興學57年接近一甲子，學校多元專業與豐沛的學術量能建構完備的支持系統，深化大學社會責任並培力及實踐地區永續發展、產業創新、客家文化深耕與青年留鄉創生等事務，明新科大在地深耕，有責任也有使命感分享學校資源，鏈結在地政府促進地方永續。並感謝陳光彩鎮長的支持，打趣說明新科大與關西鎮的締結合作，更有在地「光彩」！

座談中，明新科大終身教育處社區暨客家事務永續發展中心主任侯順耀，以「關西轉譯－韌性客庄永續發展」為主題簡報，用共創、互惠為核心的推動策略，在關西鎮的主體架構下，規畫「客庄譯別」、「優質農村」、「青年迴游」、「環境永續」及「終身學習」五大面向，做為雙方共同努力目標，將逐步推動與實踐。