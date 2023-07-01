身心障礙者創意市集活動。（洪靖宜攝）

為支持身心障礙朋友能有更多元的就業管道，高市勞工局於1日下午舉辦身心障礙者創意市集活動，提供展現才藝技能的平台和機會，現場雖飄著細雨，但仍不少民眾到場支持。另外，高雄市身心障礙者自力更生創業補助，也於7月1日開始受理申請。

高市勞工局於1日下午舉辦身心障礙者創意市集活動，雖然現場飄著細雨，但仍有不少民眾前來支持，現場除有特色美食和手作攤位，並有博訓中心學員設攤，像是「布布精心」攤位，是由布藝班職訓師帶領結訓學員展售布藝手作商品，如文創手作背包、各式袋物、家飾品及刺繡小品等，職訓師施雪惠說，博訓中心就像一座身障職訓夢工廠，讓學員從零開始學習一技之長，能夠自力更生，目前開設的布藝課程期程約4個月，每班採10人的小班制授課，為讓身障者更容易入門，並兼顧市場需求。

另外，博訓中心皮件製作班也在現場設攤，每一件商品都是學員發揮創意，運用各式技巧精細製作而成，其中，學員阿美（化名）參加皮件班訓練後，在素描和皮件繪圖上展現過人天分，除透過巧思將多媒材應用於皮件創作上之外，也讓她找回自我，此次她展出許多精心設計的創意皮件商品，精緻程度令人驚艷。

由於身心障礙者要走上創業之路不容易，高雄市身心障礙者自力更生創業補助，於7月1日開始受理申請，申請資格為設籍高雄市1年以上，年滿20歲至65歲領有身心障礙證明創業者，創業之商業或公司設立登記核准，未滿1年，營業地址及稅籍設於高雄市。

該補助針對租金補助及設備補助，租金補助第一年每月租金70％，上限為8000元，第二年每月為第一年每月補助金二分之一；而設備補助部分，於創業設立起1年內購置所需設備費用50％，以6萬元為限。