根據最新實價登錄排行，新北市各區房價以永和區居冠，領先板橋區、新店區，但有網友質疑永和的缺點不少，環境完全配不上它的房價，好奇是何原因讓房價居高不下，引起討論，就有人點出永和最大優勢。

一名網友在PTT八卦板發文，分享新北市5月實價登錄單價排行，永和區以每坪54.77萬居冠，其次是板橋區53.86萬、新店區51.63萬，認為雖然永和房價最高，但人口密度高、停車位少，還有迷宮式的街道，好奇「永和房價為什麼這麼高？」

貼文引起眾人熱議，許多人紛紛表示認同，「規劃大失敗的地方，真的不知道為啥有人想住那」、「中永和爛死好嗎，不會加點錢住公館？」、「中永和市容看了就難過」、「我阿娘威這麼擠要50幾」、「中永和真的爛，規劃爛，人口多到令人不舒服」、「每次去找朋友，從大安到中永和，明顯感受到一股壓迫感」。

也有網友認為永和房價居高不下，是因為地理位置佳，「位置比市容重要」、「生活機能好，方便，去台北近」、「過橋直接到北市大安中正區，地段無敵」、「永和最棒的地點就是出門就可以上橋進台北的點」、「三個橋到台北市，有捷運、公車多，環境是因為老社區又人多的關係」。