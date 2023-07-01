新北市八里區今天上午發生墜樓事件，民眾發現1名婦人倒臥在忠孝路某社區中庭，立即打電話報案，警消趕到現場確認該婦人已明顯死亡，經確認身份，死者為社區住戶71歲丁姓婦人，警方通知家屬了解案發原因，經現場勘查後確認無外力介入，全案後續將報請檢察官相驗。

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