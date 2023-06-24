台灣房價居高不下，一名月入3萬元的網友詢問，現在連南部的房子動輒都要700至800萬，到底月入3萬要怎麼買房？引起網友討論，不少人看了搖頭說，月入3萬還想買房是想逼死自己？建議沒有提升薪水之前，還是不要肖想了。

一名網友在PTT上發文詢問，現在月入3萬元的小資族，到底要怎麼努力才可以買房，畢竟台灣現在的房價很誇張，即便是南部的房子，隨便都要700到800萬左右，否則就只有又老又小的套房可以選，但他又怕買這樣的物件以後容易出問題，因此很好奇到底月薪3萬的人要怎麼擁有「安身之地」？

貼文引起網友熱議，不少人看了原PO的敘述猛搖頭，直勸薪水沒有上去以前還是不要做夢了，否則真的會逼死自己。「30K比外勞還廢，你想買什麼房」、「30K就認清事實，新房不是給你買的」、「30K應該要努力提升自己，買什麼房」、「30K連養自己都有問題，是要買什麼房」、「30K請先提升薪水吧！」

另有網友直呼，要買房的話，至少月收入要6萬元比較合適，既可以維持原本的生活，繳貸款的負擔也不會太重。如果正職的薪水不高，可以考慮精進自己換工作，或者是可以兼職提升收入，否則就乖乖躺平吧！