夏天到了天氣炎熱，不少人開冷氣消暑，一名網友崩潰直呼，家中2台冷氣開了以後，這期電費竟然暴增到12000元，總用電達2647度，引起網友討論，不少內行人直接點出吃電的真兇，因為房間太大，冷氣的噸數不夠，導致機器不斷運轉，因此很耗電。

一名網友在臉書社團《爆系知識家》上分享，夏天熱到受不了開冷氣，這一期的電費竟暴增到12000元，總用電高達2647度。原PO說家中有2台冷氣，分別是3.5噸定頻冷氣，每天下午5點開到晚上11點，設定溫度在27到28度，空間25坪；另一台冷氣則是2噸的變頻冷氣，每天晚上10點開到隔天早上7點，溫度設定在28至29度，空間15坪。

原PO指出，家中其他的電器大概就是電燈、電腦、冰箱、洗衣機、抽水馬達、鐵捲門、7台電扇以及24小時插電的監視器，這些電器加上2台冷氣，2個月用電2647度算正常嗎？

貼文引起網友討論，「我聽到北極熊為了家在哭」、「開28-29度的冷氣，乾脆不要開」、「洗澡你們是瓦斯的嗎？如果吃電很兇，可以找人檢查一下」、「家電全部換變頻之後，省電很有感」、「主要是你冷氣不夠力」。

另有內行網友指出，原PO最大的問題是冷氣噸數不夠，定頻冷氣3.5噸，只能吹15坪上下的空間，你吹25坪當然耗電，變頻冷氣2噸只能吹8到10坪，你也吹15坪，那當然也會很吃電，用電量暴增的結果其實不意外。