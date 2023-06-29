嘉義市推行電動公車、YouBike公共自行車、7人座幸福巴士等公共運輸系統，補貼措施讓使用率及運量大幅成長，而台鐵、公路客運是聯外的主要公共運具，往返嘉義及台南的通勤族每日上萬人次，市府盼中央補助「雲嘉嘉南生活圈交通月票」，減輕通勤族的負擔。

嘉義市政府眼看著北中南三大生活圈交通月票7月1日要上路了，嘉義市期盼的「雲嘉嘉南生活圈月票」卻沒有進展，市府交通處表示，嘉義市長期缺乏中央交通建設挹注，今年交通部推動「公共運輸通勤月票」，希望中央也能對公路客運、台鐵全額補助地方，推行「雲嘉嘉南生活圈月票」。

嘉市府交通處指出，台南生活圈月票補助到後壁區，而搭台鐵往返台南、嘉義市每日逾1萬人次，通勤族對嘉嘉南月票的需求大，還有雲嘉嘉生活圈月票也有需要，公路客運、台鐵是交通部轄管運具，地方財政有限，亟需中央補助，減少通勤族的負擔。

嘉市府交通處表示，市府連續4年補助民眾持用電子票證免費搭乘市區電動公車、騎用公共自行車Youbike，使用人數持續成長，2022年電動公車總搭乘人次突破54萬人次，2020年起導入YouBike 2.0，累計騎乘人次突破300萬人次。

嘉義市7人座幸福巴士，方便長者外出乘用。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

而去年底新推出的7人座幸福巴士，累計至今年5月底有逾8000人次乘用，幸福巴士是針對市區道路狹窄而規畫出樂活1、2、5路及趣淘3路等路線，方便很多長者就醫、外出洽公、到長照據點乘用，這些市區公共運具免費乘騎的優惠延長至今年底。