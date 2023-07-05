新竹市政府3年前推「大湳雅公園計畫」，後簡易為綠美化，但進度仍一再拖延，經協調市府採納意見修正規畫後進場施作，目前最新進度預計7月底前可全部完工，屆時，市民朋友就多了1處休閒綠地且可停車、可休憩。

市議員林彥甫表示，大湳雅公園二期由春福建設公司回饋做綠美化整理，雖然與市民期待的公園相差甚遠，不過今天偕同交通處、都發處與其他議員一起會勘美化工程進度後，確認有步道與石椅供市民散步與休憩，並且鋪設草皮和停車空間，預計有51格汽車位和119格機車位，汽車位短期間採用人工收費，但有保留未來增設收費亭的線路。

他說，外圍施作人行步道，但目前沒有無障礙坡道，交通處將作修正，並且順平停車空間入口處旁的坡道，以及重新規畫導盲磚的位子；另外，二期旁的大雅路與湳雅街口的行穿線也會退縮修正，大雅路上標線重新繪製，改成雙向4線道，給市民1個全新又安全的道路。

停車空間鋪設柏油完成後，6日將繪製停車格，14日由台電公司配電、供電綠地上的照明燈，預計7月底前可全部完工。

不過，林彥甫也提到，遼闊的綠地缺少樹木遮蔭，他已經提案將新竹市內待移植的大樹種在這片綠地，不然酷熱夏天，要市民朋友待在戶外，恐怕會中暑。