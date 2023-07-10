2014年犯下夜店殺警案的易寶宏，遭判刑9年，2019年入獄服刑，未料服刑3年半後，獲准轉外役監，引發社會譁然。國民黨總統參選人侯友宜9日痛批，「政府把人民當塑膠嗎？」，民進黨總統參選人賴清德也說，該修法就修法，重罪犯應該服完徒刑，不能走旁門左道。法務部10日凌晨發布新聞稿強調，全力配合立法院之修法進度，持續與各朝野黨團溝通，籲請早日完成修法程序，以回應民眾期待。

法務部稱，去年9月15日擬具「外役監條例」部分條文修正草案陳報行政院核定後，於同年月22日函請立法院審議，期以最快速度改善外役監制度，使遴選審查程序發揮篩選功能。

依照修正草案第4條，已明確排除殺警案等惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害之犯罪。包括故意犯罪致死、所犯係十年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪。

外役監是針對即將出獄的長刑期受刑人，透過低度管理方式，進行半監禁矯治，使其逐步適應正常生活步調。不過2022年8月，外役監逃犯林信吾在台南殺害2警，法務部當時強辯林非脫逃犯，而是逾期未歸，引起外界撻伐，並要求檢討外役監制度。