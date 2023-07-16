民進黨全國黨員代表大會今登場，正逢跨黨派的凱道大遊行，民進黨總統參選人、黨主席賴清德致詞時表示，「要正面看待所有對執政的批評，讓民進黨有機會檢視施政有沒有符合人民的期待」；「無論是支持者或是反對者，都是國家的主人，都應該是凝聚的對象」。

今天「公平正義救台灣」活動在凱道登場，賴清德是唯一沒有參加遊行的政黨總統參選人，不過賴清德致詞時，特別針對此遊行提到，要正面看待所有對執政的批評，不以人廢言，聽到建設性的批評，就必須採納，並作為未來改變的動力。

他說，今天在凱道上有一場集會，這是民主的常態；「要傾聽他們的聲音，不以人廢言、也不因為人數的多寡」，聽到建設性的批評，就必須採納，並作為未來改變的動力。

賴清德強調，如果批評與實際有落差，也要清楚說明、好好溝通，讓人民頭家做判斷，「我始終相信，唯有更開放的民主治理，才能讓我們成為更壯大的民主共同體，以及更偉大的國家」。

賴清德表示，也必須體認，民主就是人民當家作主；人民有權表達對政府的期待和不滿，「這是創黨的信仰，也是我們繼承的理念」。