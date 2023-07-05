2023年全球經濟持續走緩，廠商調整庫存，降低開工率，1到5月用電量年減2.9％。經濟部統計處數據呈現，疫情後隨著「內需熱、外銷冷」，工業與服務業電力消費消長呈現兩樣情。前5個月工業部門用電量年減6％，但是住宅與服務業受惠疫後人流回溫，卻都小增2.6％、1.8％。

但若論近4年用電消費成長，最多的是「運輸及農業部門」，4年平均年增2.5％，再以2023年1到5月來說，運輸部門更是爆增10.4％，增幅在六大部門中居冠。農業部門則是成長3.2％，第二高。

統計處副處長黃偉傑指出，主要是這兩年電動車開始熱絡關係，充電需求帶動運輸部門用電大幅成長。而農業部門則因推動精緻農業生產，農業科技環境控制設備應用日漸普及，電力設備使用不斷增加。

整體而言，工業部門仍是電力消費老大哥，近年占比均逾5成，只是2022年受俄烏戰爭、通膨居高不下影響，下半年外需市場轉趨衰弱，抑低工業部門用電量，年減2.8％。

住宅部門用電量自2019年起就超越服務業部門，2022年隨疫情減緩，生活漸回常態，用電量回跌3.2％。服務業部門用電量占比居第三，因應疫情實施的管制措施，衝擊服務業甚劇，2020、2021年用電量分別下滑1.1％及1.6％，去年隨疫情逐漸解封，住宿及餐飲業用電量回升，年增4.9％。

2023年因疫後外出人潮增加，同時帶動住宅樓下小商家經營熱絡，前5個月住宅及服務業部門用電量分別年增2.6％及1.8％，表現與工業部門年減6％不同。

若就工業部門行業觀察，電腦通信及視聽電子產品業(含電子零組件業)因近年台商回流、半導體需求熱絡，加上疫情帶動遠距商機，致業者持續擴充國內產能，推升用電需求，2022年占比達39.6％居首位，較2018年提高5.3個百分點，今年1至5月持續上升至41％，化學材料業居次，第三則為金屬基本工業，三者合計占工業部門用電超過7成。