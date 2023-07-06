大陸電動車市場正在快速成長，美國諮詢公司AlixPartners預估，大陸在電動車市場掌控主導權，帶動今年大陸車廠在大陸的市占率有望首度突破50%。

根據路透社報導，美國諮詢公司AlixPartners預估報告指出，今年大陸汽車製造商在國內市場的市占率將首次超過50%，主因大陸車廠在電動車市場掌控主導權，進一步推升市占率。

報導提到，大陸車市過去40年來一直由福斯、豐田等全球品牌大廠與大陸企業籌組的合資公司主導，但大陸汽車品牌憑藉價格極具競爭力、迅速推出新型車款，以及比亞迪、蔚來、小鵬等電動汽車製造商的崛起，也改變了大陸市場的勢力版圖。

根據AlixPartners預估，今年大陸新車銷售量將年增3%至2490萬輛，等同恢復到疫情前的水準，且預估2030年將增加至3060萬輛，其中超過半數是電動汽車。

值得關注的是，近來大陸的電動車製造廠商數量驟減，2019年註冊的廠商約有500家，但目前已縮減至約五分之一左右，其中前四大廠家的總市占率高達60%。美國財經媒體專欄作家David Fickling分析指出，大陸的電動汽車初創公司正掀起破產潮，但這反而是個好消息，他強調，大陸電動車業大廠當家，繁榮期才剛開始。