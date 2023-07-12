大陸財聯社報導，根據中國電影股份有限公司，預計上半年淨利潤為2.8億元（人民幣，下同）到3.8億元；年增率預計達到1287.12％到1782.52％。
在上半年報告期內，由該公司主導或參與出品並投放市場的影片共20部，累計實現票房146.71億元，也高於2022年同期80.59億元；另由該公司主導或參與發行國產影片共234部，累計票房163.07億元，大幅超越2022年同期的93.56億元。
大陸財聯社報導，根據中國電影股份有限公司，預計上半年淨利潤為2.8億元（人民幣，下同）到3.8億元；年增率預計達到1287.12％到1782.52％。
在上半年報告期內，由該公司主導或參與出品並投放市場的影片共20部，累計實現票房146.71億元，也高於2022年同期80.59億元；另由該公司主導或參與發行國產影片共234部，累計票房163.07億元，大幅超越2022年同期的93.56億元。
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