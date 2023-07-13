近3年的疫情讓許多庇護工場收入大減，在終於撐到疫情解封下，為提振買氣，彰化縣政府舉辦「建縣300．秋禮300」宣傳活動，邀集彰化縣內9家身障機構團體及庇護工場聯合行銷，推出建縣300的聯名禮盒主打商品，並以優惠價300元促銷。

這次9家身障機構團體及庇護工場推出的主打秋禮300禮盒，包括慈愛教養院的「小熊快樂蛋捲禮盒」、喜樂保育院的「喜樂堅果塔禮盒」、慈恩庇護休閒農場的「黃金中瓜禮盒」、慈生仁愛院的「走月亮鳳梨酥禮盒」、聖母聖心的「蜂蜜柚子茶」、愛加倍工場的「STILL咖啡」、肯納兒烘焙坊的「綜合餅乾禮盒」、康復之友的「綜合蛋黃酥禮盒」、愛啟兒的「水果果凍禮盒」等產品。

上述庇護工場禮盒都是建縣300的特別優惠款，每盒優惠價只需要300元；此外，配合進行中的「2023彰化GO購」活動，在彰化只要消費200元以上，就可以參加抽獎，最大獎頭獎100萬元，其他獎項還有機票、郵輪等，消費者可用購買行動來支持弱勢，並有機會抽中大獎。

彰化縣長王惠美說，受到這幾年疫情波及，身障機構、庇護工場捐款金額減少許多，去年即因疫情買氣不佳，所以今年提前宣傳促銷，歡迎各大企業、機關團體用實際購買的行動力挺支持，優先選購庇護工場禮盒做為秋節送禮的首選，送禮自用皆可，也可幫助弱勢朋友穩定就業。