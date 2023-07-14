陸股貴州茅台14日開盤後股價一度漲逾1％報1,758元，現漲0.4％報1,745.42元。

花旗報告指出，貴州茅台公布的上半年業績預告情況超過預期，相信茅台更高的盈利可見度、穩健的資產負債表，以及卓越的現金流將為投資者提供在中國消費族群中良好的保護和盈利增長彈性。調查發現茅台產品的一線批發價格保持在約每瓶2,750元，相信茅台產品需求保持強勁，沒有通路去庫存風險。維持對公司的買入評等，目標價2,272元。

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