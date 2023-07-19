風度之夜日前也包場還在熱映中的《化劫》搶先看特映場。（風度影業提供）

風度影業自2022年3月起舉辦「風度之夜」學生品牌電影活動，以電影包場結合主創映後分享、專題講座，打造全臺學生觀眾電影交流圈。為了更深入了解學生觀影品味，風度影業舉辦「2023上半年學生最愛臺灣電影票選活動」，號召全台超過1500位學生熱情參與，從院線上半年播映的25部台灣電影，票選出最終10部人氣作品，由《關於我和鬼變成家人的那件事》摘冠。

接獲《關於我和鬼變成家人的那件事》被票選為上半年學生最愛台灣電影，導演程偉豪開心表示：「很感謝風度之夜學生觀眾的喜愛，未來會繼續製作好作品，向觀眾訴說更多深植人心的好故事。《關於我和鬼變成家人的那件事》8月也將在Netflix全球上架，請大家繼續支持！」

爆紅電視劇《想見你》的同名續篇電影獲得第二名；甫於台北電影獎大放異彩抱回五項大獎的《疫起》則位居第三；第四名為《做工的人 電影版》，導演鄭芬芬表示：「很意外也很開心，謝謝同學們喜愛，希望電影中的職人精神，能為同學帶來更多飽滿正能量！」第五至十名則為《本日公休》、《黑的教育》、《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、《速命道》、《化劫》、《山中森林》。

10部「上半年學生最愛臺灣電影」中，《關於我和鬼變成家人的那件事》、《疫起》、《做工的人 電影版》、《黑的教育》、《速命道》、《化劫》、《山中森林》7部片都曾於風度之夜播映，貫徹活動理念「培養電影人，也培養看電影的人」。