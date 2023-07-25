因為少子化，愈來愈多學校面臨停辦，學生要被安置其他學校去。教育部近日預告修正「專案輔導學校停止全部招生後停辦時仍在校學生分發辦法」，為維護學生受教權益，避免分發學生面臨再次分發之問題，增訂《私立高級中等以上學校退場條例》規定的預警學校不得為分發學校。

私立高中職及大專校院停辦後，學校主管機關要安置學生，依規定要將他們分發到與停止全部招生學校位於同一或鄰近直轄市、縣（市）之同級、系（所）群科學校。但配合學生回戶籍地就讀或其他特殊原因等，得選定其他直轄市、縣（市）之同級、系（所）群科學校。

現行規定，學校主管機關安置學生時，不能將他們分發到專案輔導學校。不過這項規定有漏洞，有些學校在教學及財務上出問題，尚未嚴重到落入專案輔導學校，但被列為預警學校，如果將停辦學校的學生安置到這些地方去，萬一這些預警學校未改善辦學狀況而落入專案輔導學校，學生可能又要被二度安置到其他學校去。

教育部表示，審酌預警學校面臨部分問題尚待改善，例如財務狀況惡化、師資質量未符規定等，校務較不穩定，所以預告修正「專案輔導學校停止全部招生後停辦時仍在校學生分發辦法」，學校停辦後，學校主管機關安置學生時，除了不能將他們分發到專案輔導學校，也新增不能分發到預警學校。