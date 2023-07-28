立法院今天三讀通過《性別平等教育法》修正案，禁止老師與未成年發展師生戀。教育部表示將蒐集案例樣態，研訂指引供學校訂定專業倫理規範之參考，希望各校能凝聚共識，形成自律規約。

立法院審查《性別平等教育法》修正案時，考量未成年學生心智發展尚未成熟，更需要保護，因此明定學校師長不得與未成年學生發展親密，同時也於相關條文中，增訂「不得利用不對等之權勢關係」文字，以維護友善性別平等教育環境。

教育部表示，此次修法，已授權中央主管機關於防治準則當中，增加訂定與性或性別有關專業倫理事項、主動迴避陳報事項，高級中等以上學校也必須據以訂定專業倫理規範，公告周知。教育部也將蒐集案例樣態，研訂指引供學校訂定專業倫理規範之參考。

教育部表示，未來學校調查處理校園性別事件期間，除採取必要處置，保障當事人之受教權或工作權外，也不得對學生有足以影響其受教權、工作權或申請調查之行為。

教育部說，這次修法擴大適用學校類型，實習場域實習指導人員納入教師範圍，而學生事務創新人員納入職員、工友定義，都受性平法規範。

教育部進一步指出，考量對學生保護完整性，非屬於性平法規範的性侵害、性騷擾、性霸凌事件，只要被害人為學生，學校也應提供前面所述各項心輔及資源轉介等相關協助。

教育部指出，學校或主管機關的性別平等教育委員會處理校園性別事件時，調查小組成員得一部或全部外聘，為杜絕權勢性校園性別事件，周全對學生之保護，如果行為人為校長、教師、職員或工友者，調查小組且成員應全部外聘，以健全調查機制。

教育部說，校長涉及校園性別事件時，由主管機關所設性平會調查處理，如性平會認情節重大，有於調查期間先行調整或停止其職務之必要者，得由學校主管機關調整或停止其職務。