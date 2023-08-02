針對新竹縣私立義民高中非法解聘十多位教師，教育部8月1日發函學校，要求限期依教師法規定續聘教師，否則將依《私立學校法》相關規定處置。

義民中學校方在6月底提出新學期的聘約，學術研究費正式教師打九五折、代理教師打八折，並要老師在7月2日前回覆。面對新聘約，所有老師都在7月2日前回覆，但其中約50個教師對於聘約跟以前不同加註意見，對此，校方在7月底先對10個老師開刀解聘他們，後續40多個老師現在則人心惶惶，擔心工作不保。

對於此事件，義民中學函復教育部說明，部分教師刪除修改內容未經該校同意，可認教師拒絕應聘，與教師間未能成立聘任關係。

不過教育部國教署表示，已在8月1日函復義民中學，有關部分教師刪除修改服務規約內容，於聘約內容未確認前，學校應與教師盡速協商。如這些教師未有教師法規定之不續聘情事，應依教師法規定續聘。基於維護教師工作權，限期學校應依教師法規定續聘教師。

教育部國教署表示，若學校未經協議，片面更改聘約變更支給數額，又屆期仍未改善及函復，以學校不續聘教師，有違反教師法及有關教育法規之虞，且影響學生受教權及教師權益，教育部將研議依私立學校法相關規定處置。