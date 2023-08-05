有自稱義民中學學生的網友在臉書貼出訊息，希望號召支持者共同前往教育部陳情。（擷自新竹爆料公社／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣義民中學爆出疑似不當解聘10名教師爭議，4日校方發出聲明重新對10名教師發出聘書及應聘書，要求10日內回擲應聘書，有學生5日在網路上發出不平之鳴，認為師生們權益均受到損害，希望號召支持者一同於8日前往教育部陳情，但不少網友對學生此一舉動諸多爭論，認為是勞資糾紛，應往勞動部申訴才對。

義民中學發生10名教師刪除服務規約遭解聘事件，雙方在3日經過首次協調後，校方在4日發出聲明表示，對10名教師再次以國內快捷遞送聘書與應聘書各1份，並請受聘教師接到聘書後應於10日內將應聘書回擲學校，教師未依通知回擲應聘書，或再次單方面刪除、修改聘書與應聘書內容者，即喪失受聘資格。

5日上午有自稱義民中學的學生在臉書發文表示，10名教師中有許多自己的任課老師，對學生是一種非常大的打擊及改變，自己是即將升上高3的備考生，失去了優秀的老師、班導，對學生來說都是一種巨大改變。該名學生希望外界幫幫忙，讓這些老師回歸職場，也請董事會還給學生一個平靜的校園生活。

該名學生附上一張號召大眾前往教育部陳情的圖片，內文署名為一群希望捍衛校園正義並維護學生權益者誠摯邀請，希望為了學生的受教權、教師的基本權益及學校的永績發展，預備向教育部陳情，要求主管機關教育部、國教署以更堅定的作為支持老師，捍衛義民師生尊嚴與權益。

該篇貼文引起網友討論，部分網友認為義民中學解聘爭議屬勞資糾紛，若真的有影響學生受教權一定要記錄，向教育部告發。也有部分網友支持學生聲援舉動，認為教學環境和教學品質息息相關，並為學生加油。