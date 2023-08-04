新竹縣義民中學發生10名教師刪除服務規約遭解聘事件，校方4日對10名教師是否續聘已做出決定，為妥善解決雙方爭議，再次以國內快捷遞送聘書與應聘書各1份予10名教師，並請受聘教師接到聘書後應於10日內將應聘書回擲學校，教師未依通知回擲應聘書，或再次單方面刪除、修改聘書與應聘書內容者，即喪失受聘資格。

10名教師在1日被解聘，引發外界高度關注，在立委林思銘強力要求國教署介入協助下，校方經重新考量後發出最新聲明，校方4日表示，為妥善解決雙方爭議，願以快捷遞送聘書與應聘書給10位教師，但也強調校方不接受教師片面更改聘約內容。

校方發出的聲明書指出，學校在111 學年度與112學年度教師服務規約僅新增第14條規定，且是依教育部函文辦理，其餘規定皆相同，並無任何增刪。因10名教師片面刪改112學年度教師服務規約諸多內容，除教師學術研究費95折、代理教師學術研究費8折部分之外，同時對非經同意不得兼任校外職務、不得未經簽請同意逕行參加甄試轉任他校等規約內容做出刪除或修改，片面變更聘約內容，違背校方服務規約，可認定不願接受校方提出聘僱條件。

但為妥善解決雙方爭議，義民高中再次以國內快捷遞送聘書與應聘書各1份予10名教師，並請受聘教師接到聘書後應於10日內將應聘書回擲學校，教師未依通知回擲應聘書，或再次單方面刪除、修改聘書與應聘書內容者，即喪失受聘資格。如教師不再接受應聘，需寄還教師聘書，以便註銷，且聘期至7月31日止，故自8月起將停止給付薪資。

林思銘強調，不論是校方或教師，都應以學生的受教權作為最終考量，作出最有利學生的決定，如今義民中學已再次送出聘書與應聘書給該10名教師，針對校方與教師之間的爭議與分歧，國教署應本於督導機關之責，繼續盡速介入協調，3方共同商議，以縮短校方與教師間的歧異，保障義民中學學子們的權益。