英國教育工會（NEU）秘書長包斯泰德（Mary Bousted）與寇特尼（Kevin Courtney）表示：「許多工會成員都明確表示同意。」他們形容英國政府提出的調薪幅度是過去30年來最優渥的薪資方案。
英國教育工會代表全國超過45萬名教師、講師及學校職員。這次針對政府薪資方案的表決投票率達60％，且投票人數當中有多達86％同意接受政府提案並結束罷工。
英國教師工會在長達數月抗爭之後，稍早終於投票同意英國政府提出的調薪6.5％方案，意味著今年以來英國各地教師罷工造成學校停課的混亂場面即將落幕，也讓首相蘇納克鬆一口氣。
英國教育工會（NEU）秘書長包斯泰德（Mary Bousted）與寇特尼（Kevin Courtney）表示：「許多工會成員都明確表示同意。」他們形容英國政府提出的調薪幅度是過去30年來最優渥的薪資方案。
英國教育工會代表全國超過45萬名教師、講師及學校職員。這次針對政府薪資方案的表決投票率達60％，且投票人數當中有多達86％同意接受政府提案並結束罷工。
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