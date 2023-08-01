英國教育工會（NEU）秘書長包斯泰德（Mary Bousted）與寇特尼（Kevin Courtney）表示：「許多工會成員都明確表示同意。」他們形容英國政府提出的調薪幅度是過去30年來最優渥的薪資方案。

英國教育工會代表全國超過45萬名教師、講師及學校職員。這次針對政府薪資方案的表決投票率達60％，且投票人數當中有多達86％同意接受政府提案並結束罷工。