近年受通貨膨脹影響，民眾薪資跟不上物價上漲速度，一名男子月薪6萬，但每個月仍入不敷出，他崩潰地說「通膨太嚴重了，以致於薪水不夠花」，但網友對他的支出都感到不可思議，如各花5千買樂透及治裝，紛紛留言說「買樂透花5000元？你每個月都買衣服？佩服佩服」。

原PO今（7）日PTT八卦版指出，現在月薪6萬仍不夠用，水電、瓦斯和管理費1萬、伙食費1萬、網路購物和治裝費5千、買樂透5千及通勤費2千。此外他每月還會買東西給女友、應酬，還有去腳底按摩，一共花了2萬5千元。

原PO表示，薪水已不夠他花費，還得動到去年的年終獎金，感嘆「通膨太嚴重了，可憐啊！導致薪水不夠花。」

貼文曝光，網友點非必要支出，「買樂透就省下來了，一個月花5000元你覺得穩中嗎？」、「買樂透花5000元？佩服佩服」、「每個月花5000元買樂透喔？這麼猛嗎？」、「買樂透花5000？」、「每個月都買衣服？不可思議」。

但也有人質疑水電和伙食費不可能1萬元，「水電管理費1萬？你家100坪？」、「水電最好用這麼多啦」、「水電1個月1萬？」、「水電要怎麼1萬，你家冷氣很舊？」、「伙食1萬而已？」、「伙食真便宜？」