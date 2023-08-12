新竹縣私立義民中學違法解僱教師爭議案，校方已於近日公告續聘，並今(12)日發放教師薪資，同時將與教師委託的教育團體針對聘約條文進行協商。全國教師工會總聯合會(以下簡稱全教總)表示，樂見教師權益獲得保障，但仍呼籲教育部應積極督導學校聘約適法性，及對於恣意違法校長應給予最嚴厲處分，以保障師生權益。

全教總提到，教育部雖以針對此起事件多次函文解釋該校違法之處，要求必須回歸法治面續聘教師，但校方兩次聲明不為所動，繼續侵害師生權益，嚴重影響校務正常運作，在連日來引起社會輿論沸騰，甚至家長自主發起聯署「罷免校長」，及主管機關的限期改善壓力下，才願意承認與教師之間的聘任關係。

全教總指出，義民中學此次違法大量解聘教師，及未經協議逕自刪減教師待遇之舉，違法濫權情節嚴重，已嚴重挑戰教育法治，全教總要求教育部應就相關法規，議處該校校長及聲請解除學校法人董事長、部分或全體董事之職務，以彰顯法治。

義民中學接下來也將與教師委託的全教總及竹學產工會針對聘約條文進行協商。全教總認為，私校待遇變更必須踐行依法協商程序，〈教師待遇條例〉明定，私立學校教師之職務加給、學術研究加給及地域加給，應將所定支給數額納入教師聘約；私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額。

全教總說，教師加入工會者，得授權由工會代表協議。經由此事，教育部應積極監督各私校對於教師待遇之協議程序，監督各校有無擅自變更支給數額，有無侵犯教師之財產權，擔負起教育行政機關之責。