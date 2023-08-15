教育部國教署8月起推動「中小學國際教育中程發展計畫」，為培育講師輔導中小學校辦理學校本位國際教育，委託中正大學辦理「中小學國際教育共通課程講師培力營實施計畫」，成為地方辦理培力研習的重要師資來源。

教育部國教署表示，今年的共通課程講師培力營於日前舉行，共邀請39位有豐富國際教育實務經驗的講師參與培訓，為人才庫增添不少生力軍。中正大學預計於8月辦理國際教育分流講師培力營，並於11月舉辦講師回流培力課程，持續為曾參與過的講師，提供相關的課程輔導，及更新政策與推動資訊。

今年共通課程講師培力營基於中程發展計畫的宗旨，課程簡化為「知識」、「理念與政策」、「實務」三大面向，內容包含：了解現今國際教育趨勢、本國政策推動情形、國際教育計畫補助申請須知、國際教育推廣課程的發展與教學資源等，提供講師們完善的培訓課程，透過對國際教育師資的培訓，讓講師們可就近輔導中小學辦理學校本位國際教育計畫，提升執行成效。

教育部國教署說明，講師的增能培訓，一方面使國際教育的知識與經驗能互相進行分享與交流，並充實講師資料庫；另一方面也輔導學校行政團隊更順利推展學校國際教育，落實中小學國際教育普及化。

教育部國教署將持續辦理講師培訓課程，促進人才永續發展，並針對講師人才持續予以增能，積極增進講師專業能力，打造高品質的講師人才庫，為國際教育的推動，提供堅實的基礎。