彰化員林崇實高工旁25棵行人路樹一夕之間遭砍光，且「兇手」竟是隔壁里的里長，引發軒然大波。對此崇實高工校長表示此行為確實不當，但對方基於行人道安全，因此不願苛責。

崇實高工旁25棵路樹遭到砍光，且是直接斷頭，基本與死亡無異，民代也紛紛展開調查找兇手，就有民眾指稱是三和里長吳權勝拿著電鋸到場砍樹，吳表示是為了環境整潔與交通安全才會動手砍樹。離譜的是，路樹位在新興里，卻是隔壁的三和里里長來偷砍樹，引起當地人憤慨，要求送辦嚴懲。

根據《三立新聞》報導，崇實高工校長吳貽誠對此表示，用砍樹方式處理實在太過粗暴，當初協議的是環境保護，並非大家所需要的，但由於里長是基於環境跟行人安全，因此也不願苛責對方。

吳權勝則表示，是因為有民眾向他反應該排路樹影響行人安全，加上過往曾有機車被倒下的樹木害到差點出車禍，擔憂意外再度發生，加上校方和公所都不知道樹是誰種的，因此親自動手砍除。