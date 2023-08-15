明天就是農曆7月鬼門開，每年都會舉辦中元普度法會的彰化縣鹿港地藏王廟，除超度冤親債主及嬰靈依然熱門，今年還有美魔女前來超度試管嬰兒胚胎，並且首度有警政機關訂製有瞭望台及船砲的超度法船，祈求國泰民安。

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟指出，今年報名超度法會的人數已突破1萬人，是歷史新高，最多人報名的是超度冤親債主。因烏俄戰爭持續中，去年超度烏俄戰爭無辜喪生軍民的民眾今年依舊有報名，祈求這些因戰爭枉死的生靈能獲得超度，並希望和平早日降臨。

鹿港地藏王廟除跟去年一樣，除也有設立毛小孩遊戲區和折翼天使嬰靈戲水區，今年比較特別的是，首次有警政機關訂製超度法船，該法船設計有瞭望台及船砲。鹿港地藏王廟中元超度法會將在農曆7月13日起一連舉辦3天，放水燈將於7月13日在福鹿溪舉行。

林慧娟表示，超度嬰靈的民眾中，有人要超度10名嬰靈，一問之下得知該女因體質不適合服用避孕藥，也不適合裝避孕器，最後懷了一對雙胞胎後去才結紮。

此外，還有1名中國大陸籍美魔女報名超度9名嬰靈，因為前婆婆只要男孫，她直到第8次懷孕才如願，離婚後嫁來台灣，連生2子後因又意外懷孕2次。

除超度嬰靈，還有民眾要超度試管嬰兒胚胎，林慧娟說，現在人因為食物的關係，受塑化劑影響，導致不易受孕，有一名女子前來表示因做試管嬰兒多次失敗，因不曉得要超度多少胚胎，經向菩薩擲筊，得到要超度5個胚胎的指示時，該女當場難過落淚，讓人看了相當心酸。

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