彰化縣和美警分局日前執行夜間超商安全維護勤務，見綽號「阿廖」的李姓男子獨自在超商內滑手機，遂上前問侯及關懷其近況，再經一番查證後，查出李男竟通緝在案，現場原本溫馨的氣氛瞬間變得尷尬，警方隨即依法將其逮捕，解送歸案。

和美警分局中寮派出所巡佐洪啟智、警員朱建南為落實夜間超商安全維護，日前深夜11點多，前往在和美鎮統一超商簽巡，進入超商後，發現空蕩蕩的座位區只坐著1名男子正翹著腳在把玩手機。

「你好，阿廖，你怎麼在這裡？」「你現在做什麼工作？」兩警趨前查看，發現正在滑手機的男子是綽號「阿廖」的轄區居民李男（35歲），兩警遂關心、問候及詢問近況。

警方隨後再詢問得知李男是騎腳踏車出門，隨後並再對李男身分進行確認，沒想到一查證之後，發現李男竟是通緝犯，兩警也當場告誡李男要坦然面對司法，隨後依法將其逮捕，解送偵辦。

和美警分局指出，民眾若因案被通知到庭或被判刑，應依限到案或執行，以免落得通緝身分，警方會持續加強查緝逃犯，捍衛司法追訴與審判效力威信，以維護社會安定。