苗栗縣泰安DOC作品「愛一直都在」榮獲金獎殊榮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣數位機會中心（DOC）長年以來為普及偏鄉民眾數位應用，致力於推廣偏鄉數位學習，結合生活應用及新興科技體驗等服務，提供社區民眾免費的數位服務與學習資源。日前苗栗DOC在教育部舉辦的「從DOC看台灣」數位應用創作大賽中，從全國六百多件參賽作品中脫穎而出，斬獲多項獎項，其中苗栗縣泰安DOC作品「愛一直都在」更榮獲金獎殊榮。

苗栗縣DOC得獎作品還包括，卓蘭DOC作品「卓蘭平安～台灣平安」喜獲銅獎；苑裡DOC作品「尋愛到灣麗」獲得佳作，「手機攝影組」項目，則由苑裡DOC作品「帶我回家好嗎」、「風雨中的寧靜」分別獲頒銀獎、銅獎殊榮，苑裡DOC作品「潮汐的畫作」、公館DOC作品「就是那道光～加持」獲得佳作。

苗栗縣成立DOC數位機會中心，各地DOC學員透過數位學習所創作的精彩作品，把在地美好的鄉土風情、美景與文化一一用影像記錄下來，盡情呈現土地的豐美樣貌，榮獲無數讚揚與鼓勵，更是苗栗縣數位機會中心團隊的驕傲。

日前於新竹縣北埔麻布山林舉辦的「從DOC看台灣」數位應用創作大賽頒獎典禮，宛如向文化致敬的藝術盛會，更是苗栗DOC學員豐收學習成就的高光時刻，標示著豐富的生活與靈感，更飽含學員心中激盪的情感，這些作品不僅是創作者的榮耀，更是啟發更多人投入數位學習與創作的源流。

苗栗縣長鍾東錦表示，期望透過數位機會中心的設置，培養社區民眾使用數位科技工具的能力，將資訊服務推廣至各個村里，以服務多元族群，期待苗栗縣社區民眾能透過數位機會中心打造偏鄉數位應用亮點，創造更多促進經濟與文化展現機會。