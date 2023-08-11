來自單親家庭的典典，離婚後由媽媽獨自扶養四個孩子，雖然有外婆協助照顧典典與弟妹們，讓媽媽能夠專心工作，但單憑停車場管理員的微薄收入，仍難以負擔4個孩子日漸沉重的生活與學習開銷，也因此家庭經濟狀況相當沉重，多年來皆接受政府與家扶的協助，目前就讀幼保系專五的典典必須在外租屋、負擔生活費，為了兼顧學業與生活，她要付出比一般人更多努力。

就讀幼保科系的典典暑假後將升專五，雖然在政府補助下，學費可以減免，但製作教具、實作課程，都需自行負擔費用，加上學校離家較遠，典典必須在外租屋，也須自行負擔生活費。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，社會上時常出現對大學生的迷思與質疑，如大學生應該要打工、應該要有能力經濟獨立，怎麼還會需要協助？實際上，要兼顧學習與打工是相當不容易的事情，另因打工而影響學習，也不是我們所樂見的。九月開學將近，希望社會大眾透過捐助助學金，幫助家扶大專生安心學習、培養專業、成就夢想。

捐款可洽台北家扶官網。