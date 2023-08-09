畢業進入職場是全新挑戰，一名女網友最近進入星巴克工作，才2個星期就讓她直呼「好崩潰」，忙碌的時候無法單獨作業，不忙的時候沒事做也會被罵，忍不住喊「星巴克好可怕」。這篇文章釣出許多曾在星巴克工作的網友，坦言「進星巴克真的要有抗壓性！」

一名剛畢業的女網友在《Dcard》發文指出，最近進星巴克工作約2個禮拜，「不知道我是不是爛草莓，感覺真的好崩潰啊！」她無奈表示，忙碌的時候無法獨自出飲料，不忙的時候沒事做也會被罵。

原PO抱怨，一項工作流程還沒有熟練，又馬上要學新的東西，「腦子都快燒了」。她好奇問，「不知道大家剛進去是不是也這樣，還是我真的學習能力就是很差？爬了好多文都說1個月會比較習慣，是真的嗎？」

這篇文章引起許多曾在星巴克工作的網友共鳴，「真的要有抗壓性，剛開始我也是崩潰到快哭，但夥伴人都很好，雖然忙的時候會說我很雷，但下班後都會給我鼓勵，撐到現在1年多了，目前準備升值班」、「跟妳一模一樣，完全可以理解妳的心情，我做過很多服務業，星巴克最累」、「我剛進去時就是這樣，1個月後比較習慣，應該是指被罵習慣了。」

也有網友表示，「雖然沒做過星巴克，但看到一件事還沒熟練又有新的東西非常有感，真的超痛苦」、「目前也在新工作水深火熱，還不到一個禮拜，真的好多東西要記，好崩潰」、「一直不懂為什麼薪資這麼低，卻要做這麼多，學這麼雜的工作內容。」