桃園市中壢警分局警備隊警員郭子鳴，其女兒在出生後被診斷為雙耳嚴重聽損，若分局遇到聽障民眾，他會手語成為最佳溝通橋梁，也致力為聽障族群爭取權益，推動衛福部及教育部出版手語教材，他的目標期盼中央能在聽障者健保卡上加註「電子耳」，避免就醫診療過程造成零件損壞。

43歲的郭子鳴從警14年，平時工作認真是同事眼中的好學長，更是家人眼中的好爸爸。他說，女兒1歲時被診斷雙耳嚴重聽損，立即安排孩子接受電子耳植入手術，並與台灣手語翻譯協會合作，讓全家一起參加手語學習團體，期盼增加與女兒溝通的方式，為了預防女兒學習及人際關係遭受阻礙，他也積極參與教育及公眾事務團體，並促成教育部和衛福部出版手語教材。在工作上，光是今年他就遇到超過10名聽障者來報案，運用流利手語協助處理車禍、詐欺等相關案件。

郭子鳴今年當選桃園市聲暉協進會的理事，期盼為電子耳族群發聲。他說，現況下裝設人工心臟的病患，在健保卡上都有特別註記，避免器材因醫療行為受損，而聽障者裝設的電子耳動輒百萬元以上，且植入人體內基本上就是用一輩子，若零件損壞就無法恢復聽覺，普通人常見的醫療行為，如「核磁共振」、「手術單極電燒止血」等，都有可能造成電子耳毀損，希望中央能聽見聽障者及其家庭的需求並在健保卡上加註，就能讓醫師在醫療時清楚知道病人狀況，實際幫助聽損者就診需要。

衛福部在今年7月起，放寬未滿18歲兒童植入人工電子耳第2耳的給付，郭子鳴也說，中央健保局在去年同意將健保給付的電子耳兒童，納入線上醫療雲端資訊系統，但若是自費電子耳族群則尚未納入，他還有很大的努力空間，盼在工作之虞為聽障者爭取更多權益。