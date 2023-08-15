大學分發入學今日放榜，桃園市治平高中共31人錄取國立大學與醫科，其中立志從醫的吳嘉哲，學測成績未達理想，在家自學準備分科測驗，每天苦讀逾10小時，順利考上高雄醫學大學醫學系。校方也勉勵在校生，可視學長姐為模範，訂立並落實學習目標。

吳嘉哲分享，他在學測結束後即決定要投入分科測驗，許多人都會去補習班考前衝刺，他畢業後2個月在家自學未補習，每天在家唸書超過10個小時，自己規畫學習進度備戰分科，考完後原本有點擔心成績狀況，分發結果讓他感到意外，如願考上醫學系相當滿意。

吳嘉哲說，應提早規畫是否要投入分科測驗，儘早準備才是關鍵。談及未來規畫，他也說，希望在醫學系取得好成績，爭取參與國外交換計畫，獲得在國外增廣見聞的學習機會。

治平高中黃沛霖原就讀自然組，在分科測驗時轉換跑道，報考社會組，自學歷史與地理科目，成功考上台大日語系；另名金姜宇同學，高中前都在大陸就讀，回台後克服教材差異，先前學測獲得57級分好成績，也錄取大陸的醫學系，但他不因此自滿，投入分科測驗挑戰自我，錄取台大心理系。

治平高中校長王淑燕表示，吳嘉哲高二時參加醫學生物體驗營隊，發現自己對醫學領域充滿熱情，學測大學申請雖失利，但立刻評估自身能力，投入準備分科測驗，規畫自學並落實進度，展現出立下目標並有方法的追尋，可謂學弟妹學習的模範，而黃沛霖也在極短時間內，自學原先並非主科的歷史和地理，順利取得佳績，希望治平高中的在校生，也能像他們一樣，在校期間努力培養自學和解決問題的能力。