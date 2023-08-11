芳苑鄉水耕農民洪新䒴站在投影機前表達反對立場。（彰化縣環保聯盟提供／孫英哲彰化傳真）

和苑風力發電廠規畫設置在芳苑鄉的陸域風機位置模擬圖。（彰化縣環保聯盟提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉具備良好的風場條件，吸引許多風電業者設置風機，繼海上風機後，又將有陸域風機進駐，風機之鄉儼然成形，不少芳苑鄉民為此擔憂不已，尤其日前由陸域風機開發商舉辦的說明會中，開發商對陸域風機設置位置及數量含糊其詞，甚至連簡報都沒提供，更是引爆鄉民不滿，揚言反對到底。

「是福還是禍？」擔任彰化縣環保聯盟副理事長的芳苑鄉水耕農民洪新䒴在臉書社團「芳苑人的大小事」發文指出，芳苑即將有21支陸域風機圍繞芳苑行政區，不知是福是禍，海上風機施工已讓漁民有苦難言，陸域風機將會來什麼影響，「我們真的需要陸域風機解決能源問題嗎？」

目前芳苑地區有5組風能開發案，其中和苑風力發電廠開發商 8月8日到芳苑鄉舉辦說明會，離譜的是，開發商竟會沒有提供簡報給參與的當地居民、村長及民代，會中也未說明具體的規畫設置地點及數量，開發商在說明會中幾乎什麼都沒說明，讓當地居民質疑說明會只是為應付環評審查而草率舉辦。

洪新䒴除在網路發聲，也在說明會中不斷對開發商提出質疑，並站在廠商準備投影機前表達抗議，他認為陸域風機大舉進入台61線以東的芳苑內陸聚落，將對芳苑鄉民的生活環境造成重大衝擊。芳苑鄉已有大量的光電板及海上風機，現在又有陸域風機，實在無法想像日後會是怎樣的景象。

五俊村長洪綮皇也強烈反對，他說，該村已有數家家禽場，空氣經常瀰漫臭味，且還有其他廠商設置太陽能光電板，現在又要大舉設置巨大的陸域風機，恐將帶來壓迫感及噪音，光想就很恐怖，即使開發風能是中央的權力，地方無從反對，他和居民也一定會反對到底。

彰縣府指出，風力開發商應檢具籌設計畫書、地方主管機關同意函、事業所屬機關同意函、環境影響評估核准文件等資料後，向經濟部能源局申請籌設許可，其中縣政府發給同意函之前，會建議開發商透過舉辦說明會等方式先做好地方溝通，法令雖沒強制規範一定要辦說明會，但若能先與居民溝通，會較有利推動開進程。

彰縣府表示，根據「彰化縣國土計畫」國土功能分區畫設，陸域風機設置地點應在台17線以西，設置的總量經過先前中央環評審查要求後，設置總數從59座減至34座，但因為核准設置、動工許可等權限都在中央，該府與芳苑鄉公所都無權置喙。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，在彰化縣外海已快插滿離岸風機的現況下，地形狹長的芳苑鄉因人口分散，地廣人稀的條件被開發商相中設置陸域風機，5個開發案總規畫設計的陸域風機數量雖仍在審議中，但已可預估將有大量的陸域風機湧入單一鄉鎮，「實在太誇張了」，完全未顧及環境容受力與當地人感受。

施月英表示，從規畫看來，開發商將陸域風機大都設置在台17線以東，靠近聚落，芳苑鄉是全台雞蛋、肉雞、鴨子主要產區，50層樓高的風機及巨大風扇對人和動物都造成很大心理和生理的壓力，政府應採總量管制，不要在偏鄉農地又設太陽能光電板又設陸域風機，讓偏鄉加速走向衰敗。