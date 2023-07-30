新竹縣私立義民高中近日突然解聘多位教師，校方解釋是因為教師單方面刪除、修改聘書條文所致。不過教育部今表示，教師如未有教師法規定之不續聘情事，學校應予續聘，國教署28日函請義民中學說明，並請學校安排這些老師暑假及開學後的課務事宜。

一名自稱是新竹縣私立義民高中的高二學生在臉書社群代發貼文，指控校方近日將數十位名教師以不合法程序解聘。

義民高中聲明，有關112年學年教師聘約發放事宜，經部分教師單方刪除、修改應聘書所附服務規約內容後擲回學校，而與學校所發放聘約內容有不一致情事，且刪除修改內容非學校同意，可認部分教師拒絕應聘，是以112年學年學校與部分教師間未能成立聘任關係，因此是聘約不成立，並非學校「開除」、「不續聘」。

教育部表示，依《教師法》規定，教師聘任後，有教學不力或不能勝任工作有具體事實、違反聘約情節重大等情事，應經教師評審委員會審議通過，並報主管機關核准後，予以解聘或不續聘。據上，教師如未有教師法規定之解聘、停聘、不續聘等情事，於聘期屆滿前，應經教師評審委員會審議通過後予以續聘之。

教育部表示，依義民中學應聘書規定，教師接獲聘書3日內於應聘書簽名後送達學校即為應聘。查部分義民中學教師修改服務規約內容，且於應聘書簽名後送達學校；惟因前開教師刪除修改服務規約內容，於聘約內容未確認前，應由學校與教師盡速協商。另教師如未有教師法規定之不續聘情事，學校應予續聘。

私立義民中學係由教育部部國教署權管督導，國教署7月28日函請該校說明，另請該校妥為安排暑輔及開學後相關課務事宜，以維護教師工作權及學生受教權益。