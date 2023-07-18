三商美邦人壽今重訊公告，上半年自結財報稅後淨損46.4億元，較去年同期減少20.8億元，每股稅後淨損1.06元。據三商美邦人壽公布，上半年綜合損益總額為利益68.4億，淨值為382億，較去年底增加94億，淨值比提升至2.84％，總資產已達1.5兆，較去年底成長約3.6％。

三商美邦人壽表示，受惠於美國聯準會升息趨緩，國內外股市溫和上漲正面影響，上半年權益類已實現獲利較去年同期增加76.2億，權益類資產未實現損益亦較去年底回升62.8億，加上今年國內外債券殖利率較去年大幅提升，上半年經常性收益穩健與成長，上半年避險前經常性收益率為3.13％，較去年同期增加0.17％。

然而，在台美利差居高不下的不利環境下，在維持穩定的外匯避險操作，因此上半年度雖因外匯避險成本較高而干擾獲利，但6月已呈現轉虧為盈，預期下半年避險成本將逐步下滑，可望為獲利帶來正向發展。

在業務面上，三商美邦人壽表示，上半年初年度保費達205億，較去年同期成長19％，在全球總體經濟環境受通膨及升息影響下，投資型商品仍為銷售主力，其新契約保費收入較去年同期增加21％。除投資型商品外，亦持續推廣保障型商品，上半年健康險和傷害險新契約保費收入合計較去年同期成長超過12％。

三商美邦人壽表示，下半年仍以強化經營體質並改善財務結構為首要之務，朝向厚實資本、降低投資波動風險、完善資產配置管理等目標努力。