外媒報導，中國大陸證監會副主席方星海近日會見了環球風險投資基金及私募股權公司代表，聽取對方在大陸投資時的憂慮，冀增加投資者信心，討論主題包括保障全球基金繼續投資中國大陸的措施等。

報導引述消息人士指出，中證監﹑中國證券投資基金業協會等中國大陸監管機構，21日接見了多個投資機構，出席者包括紅杉資本創始合夥人沈南鵬﹑新加坡權基金淡馬錫的中國總裁吳亦兵﹑新加坡政府投資公司（GIC）﹑美國華平投資代表等。

知情人士表示，會議的討論主題包括保障全球基金繼續投資中國大陸的措施；有與會者提出訴求，建議大陸監管機構加快海外首次公司招股註冊程序，以加快在中國大陸上市及放寬供購規則。

大陸國務院日前公布《私募投資基金監督管理條例》，將自9月1日起施行。據此前報導，條例將私募投資基金業務活動納入法治化、規範化軌道進行監管，旨在鼓勵私募投資基金行業規範健康發展，更好保護投資者合法權益，進一步發揮服務實體經濟、促進科技創新等作用。