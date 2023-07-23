全球最大衍生品交易所芝加哥商品交易所（CME）發言人近日證實已裁員約100人，佔全體員工總數的3％。但該公司不願透露更多資訊，僅表示絕大多數職位將重新分配至專注於雲端業務的新技術崗位，整體員工人數維持不變。