芝加哥商品交易所裁員百人 佔全體員工3％ 23:172023/07/23 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全球最大衍生品交易所芝加哥商品交易所（CME）發言人近日證實已裁員約100人，佔全體員工總數的3％。但該公司不願透露更多資訊，僅表示絕大多數職位將重新分配至專注於雲端業務的新技術崗位，整體員工人數維持不變。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《國際金融》瑞銀揮刀 據報裁員瑞信半數員工 小米印度傳裁員 公司：據市況規劃員工數 黑海穀物協議失效 小麥大漲3％！郭正亮：這2國麻煩了 #全體員工 #芝加哥商品交易所 #裁員 #全球最大 #CME 也許您會感興趣 推薦閱讀 慘…矽谷20萬人被炒！這國挖美牆腳 搶人才給永久居留 16:282023/07/21 財經 特斯拉上海廠 傳裁部分電池工人 13:032023/07/07 財經 《國際產業》美加工程師注意 福特本周啟動裁員 12:182023/06/28 財經 全球最大半導體製造商進駐 林口工一正名「新北國際AI＋智慧園區」 14:312023/07/08 生活 國家地理雜誌再裁員 解雇最後一批專職撰稿人 15:302023/06/29 國際 《國際產業》中國禁鎵 全球最大用戶：特種晶圓湧現瘋狂囤貨潮 13:082023/07/12 財經 谷歌再裁員 Waze併入谷歌地圖部門 22:432023/06/28 財經 美法院裁決瑞波幣並非證券 加密貨幣士氣大振 15:282023/07/15 國際 「無聲殺手」竄地底！研究揭芝加哥「正在下沉中」 05:002023/07/19 國際 美科技業裁員潮未止 微軟「人力調整」時間點引猜疑 23:132023/07/11 財經 全球最大海上型太陽能電廠再擴大 辰亞彰濱崙尾東三號電站啟用 22:042023/06/28 財經 美經濟增長 國際銅價強漲 期街口道瓊銅ETF反彈 16:552023/07/03 財經 裁員潮未歇 微軟再砍人力 22:442023/07/11 財經 《國際經濟》聯準會7月升息成定局? 9、10、12月是否再升「看這些」 14:582023/07/08 財經 葉倫訪陸》美財長：美中經濟不可能脫鉤 憂北京晶片礦物管制 20:592023/07/07 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。