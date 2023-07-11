今年以來，美國科技業頻頻動刀大裁員。微軟1月才宣布大砍1萬人，10日又證實有新一波「人力調整」。微軟發言人拒絕透露具體人數，已有多名銷售人員與客戶代表在社群網路上更改個人資料，宣布自己失業的事實。

微軟10日發布通知表示，將在總部所在地華盛頓州裁員276人，其中66人力屬虛擬部門。這次的裁員料將影響銷售與客戶服務及支援部門的員工。

微軟在7月1日邁入2024會計年度，過去也曾多次在邁入新會計年度進行組織架構重整。去年同一時段也披露過小規模裁員計畫。

微軟發言人透過聲明表示，組織與勞動力調整是公司業務管理的必要常規部分。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）1月就曾發表備忘錄指出，公司將調整硬體產品線，並整合租貸業務。

有媒體報導指出，微軟預料在本月底公布2023會計年度與第4季的財報，而7月18日至19日還將線上舉行年度Inspire合作夥伴大會。這2項活動都料將論及微軟與合作夥伴在AI領域的發展，因此微軟此波的裁員範圍與時間點更顯敏感。