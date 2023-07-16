台積電（2330）股價法說會前悄悄往600元大關進發，外資圈先一步下修第三季營運預期顯然發揮打預防針效果，法人目前一面緊盯台積電法說會可能提出對人工智慧（AI）商機看法等八大焦點，一面觀察超微（AMD）執行長蘇姿丰訪台的旋風效應，台積電法說提前飄出濃濃AI味。

彙整外資圈觀點，台積電20日法說會的焦點有：一、AI半導體的需求如何？台積電在此環境中，如何調整2023、2024年的資本支出？二、台積電對無晶圓廠庫存周期最新看法。三、邏輯半導體循環復甦時間點為何？除了AI以外是否有任何復甦跡象？四、生成式AI商機對CoWoS產能擴張影響。五、3奈米製程產能提升計畫。六、海外布局新進展；七、台積電定價策略與獲利能力狀況；八、台積電對2023年全年財測是否有所調整？

針對台積電2023年全年營運財測，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻認為，台積電在本次法說會中，應會維持上次「年減中個位數百分點」的預期；相對地，野村證券半導體產業分析師鄭明宗認為，除AI與車用表現亮眼，其他應用都乏善可陳，推測台積電將下修全年財測至年減8％～10％，但是，這恰好代表半導體本波下修到達谷底，市場反而不會負面看待，逆勢將台積電股價預期調升至740元，追平瑞銀賦予的最高價。

外資圈知名半導體產業分析師陸行之則在臉書粉絲頁提出，這次半導體下行周期雖然沒有1997年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫破滅、2007～2009年全球金融風暴這麼差，晶圓代工平均產能利用率也摔到66％，正慢慢回升中，但費城半導體指數只要再7％就創新高，直呼「真是不可思議」！

他剖析，要是費半指數近期就創高，代表市場預期半導體行業明、後年全面復甦，有沾到AI、電動自駕車、新能源轉換、蘋果Vision Pro的產業鏈營收與獲利有機會也創新高。另外，在通膨與升息環境下，大筆資金逃到現金流與負債穩定的半導體、科技龍頭公司，也是部分公司明顯獲得重新評價（re-rating）行情原因。