微軟Xbox部門在推特上宣布這個消息，並期待未來全球消費者有更多選擇，來玩自己喜歡的電玩遊戲。決勝時刻系列遊戲，一直跟美日這兩家電玩大廠有著高度連接性，因為是索尼最暢銷的電玩產品，但如今卻被微軟用690億美元吃下。

除了美國點頭，目前也正在說服全球主要反托拉斯單位的微軟先釋出善意，也願意授權給日本另個電玩大廠任天堂，以及部分雲遊戲提供業者，包括決勝時刻等暢銷遊戲10年使用權。

2022年元月時，微軟宣布以全現金方式收購動視暴雪後並達成共識，還是會把這些遊戲留在Xbox以外的平台，其實，喜歡使用Xbox硬體主機的玩家，並沒有索尼PS多。

過去幾個月，微軟一直在美國以及全球各地，尋求掌管公平交易部門的核准，但卻遭索尼大力反對，因為索尼擔心自己的遊戲平台，很可能失去這隻備受歡迎的金雞母。

根據報導，索尼憂心的是對手微軟會不平等對待自己的玩家，例如被降等。但是，索尼官方沒立即回應，可再獲微軟授權決勝時刻10年一事。對微軟來說，當務之急是要在美國時間18日之前完成此收購案，避免衍生30億美元的購併分手費。