微軟在18日登場的Microsoft Inspire 2023活動上公布整合AI功能的Microsoft 365 Copilot收費價格，企業用戶每月訂閱費用為30美元。該公司亦宣布，將立即提供資安防護能力更強的企業版Bing聊天機器人，每名用戶每月收費5美元。