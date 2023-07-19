受此消息激勵，微軟18日股價揚升3.98％，每股收報359.49美元，再度改寫歷史新高，今年迄今累漲逾50％。

多數企業用戶已為訂閱Microsoft 365支付月費12.5美元～57美元不等的價格，若要添加Copilot功能，每人每月還須額外支付30美元。這意味著：部分客戶每月費用可能倍增。

微軟周二也宣布推出企業版Bing，此版本在處理敏感數據具備更高安全性。該公司自周二起對部分客戶推出免費預覽版，未來將以每月5美元價格向用戶提供獨立訂閱服務。

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