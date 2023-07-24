本次為進一步滿足MCU單晶片需求，英業達正式推出Minima系列，定位於超低邏輯閘(Gate Count)數NPU(neural processing unit)IP，同時以單位成本最高算力為訴求，可望帶來一波詢問潮。

英業達資深副總陳維超指出，「Minima系列為滿足終端算力需求在32 GOPS(Giga operations per second)以下之應用，自1T 8051 MCU到各家32/64 Bits RISC CPU皆可彈性搭配，沒有整合限制。實作可用於物件偵測、特徵偵測、人臉偵測、人臉辨識、姿態辨識、圖像分割、圖像美化、雜訊過濾等應用。對MCU市場的少量多樣特性，英業達除了陸續推出各種低算力要求的NN模型庫供客戶選擇使用，也接受客戶提案，提供turnkey客製化設計服務。」

英業達AI晶片設計處長徐國翰表示，「現有AI晶片設計研發團隊具備多年AI設計經驗及國際化是英業達投入NPU市場的成功關鍵。同時因AI應用需求暢旺，不同於業界縮編人力，英業達正積極擴展團隊實力與研發規模，確保客戶在快速變化的市場中保持競爭優勢。」

除本次推出Minima系列外，英業達將陸續推出複雜度更高及終端算力更大的Parva與Magna系列，同樣都具備低功耗、高效能、高彈性架構等3大特點，應用於邊緣端AI推論，力求滿足市場多元需求。