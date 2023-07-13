台灣微軟首席營運長陳慧蓉說：「台灣微軟持續攜手企業、政府、非營利組織及校園，透過全方位數位育才策略培育在地數位人才，並提供免費學習課程、工具及證照考取等資源；今年『旭日計畫 +』更深入校園當中，加強媒合企業與求職者，協助弭平市場人力缺口，我們期待求職者皆能擁抱成長型思維，在快速變動的環境下與時俱進、不斷充實自我，成為驅動在地產業創新發展的原動力。」

基於2022年推出的「旭日計畫」，今年台灣微軟和104人力銀行再度攜手推出升級版「旭日計畫+」，除持續提供社會人士及學生多元的免費線上課程，更與台灣13所大專院校共同推廣，鼓勵完成培訓的學生應徵「旭日計畫+」的合作職缺，藉深化校園合作，提升企業人才招募與培訓效率。此計畫已成功媒合61家企業與合作夥伴，提供超過550個工作機會、觸及逾30萬名求職者，也吸引超過4成求職者主動應徵。

此外，為響應政府「縮減學用落差」政策，微軟推出「數位職能超群計畫」，便是針對市場高度關注議題，包括雲端、資安、永續等八大領域提供免費線上基礎課程，計畫已成功吸引近兩萬名人才參與培訓、超過5千位獲得微軟認證，成為「旭日計畫+」重點人才。

一零四(3130)資訊科技股份有限公司副總經理暨人資長鍾文雄表示，截至今年7月，104人力銀行全體工作數達107萬個，其中與數位技能相關職缺在過去幾年更是不斷攀升。為實踐台灣人才培育願景，104人力銀行與台灣微軟合作推出升級版「旭日計畫+」，瞄準現下企業需求最為熱門的數位人才，今年合作擴大觸及更多企業與求職者，望達成精準媒合效益，解決企業人才缺口挑戰。