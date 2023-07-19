推動數位製造管理加值計畫，工業局攜手健行科大辦資源說明會。（健行科大提供／呂筱蟬桃園傳真）

「數位製造管理加值計畫企業轉型升級資源」說明會19日在健行科技大學行政大樓舉辦，健行科大社會責任推動辦公室主任柯幼寧表示，這次有超過50家廠商、70位代表與會，報名非常踴躍，代表製造業對相關資訊獲得的渴望，會中也針對經濟部工業局數位製造管理加值計畫企業轉型升級資源進行詳細說明。

這場活動由經濟部工業局主辦，健行科技大學、經濟部工業局數位製造管理加值計畫共同辦理，桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會協辦。柯幼寧指出，這次說明會目的，是針對經濟部工業局數位製造管理加值計畫企業轉型升級資源進行介紹，包括產學合作、精實管理、數位營運管理導入、碳盤查加值應用、低碳技術應用及綠色製造管理導入等六大項進行計畫說明。

另外，也針對疫後特別預算，以大帶小及個案型補助資源說明進行說明，大目標就是為了因應產業發展數位轉型及淨零轉型發展趨勢。經濟部工業局「數位製造管理加值計畫」，期盼攜手大學校院能量，共同加速金屬產業升級轉型之腳步，同時藉由大學校院邀請鄰近學校之金屬產業廠商及所服務工業區之金屬產業廠商參加，帶動新型態輔導模式，開創產業轉型升級新契機。

健行科大校長李大偉表示，學校一向以配合產業發展，傳授實務技能以強化學生就業力，而善盡大學社會責任也是辦學主軸，樂意與產業先進攜手打造智慧化、低碳化的產業願景，在邁向2050淨零排放的目標中，貢獻科技大學的研發能量。

桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會理事長黃輝彬也表示，這項說明會對廠商而言是場及時雨，在歷經新冠肺炎疫情後，各廠商正面臨疫後的陣痛期，也面臨2050淨零排放的碳焦慮，這次說明會可以讓廠商了解政府資源的可用性及未來智慧化、低碳化的趨勢。