國立故宮博物院「行政大樓及圖書館新建工程」於今年7月完成主要結構體工程，19日舉行上樑祈福典禮，由行政院副院長鄭文燦及故宮院長蕭宗煌、副院長黃永泰率領機關同仁及施工團隊，祈福庇佑樑柱穩固、工程順利圓滿。

「行政大樓及圖書館新建工程」為故宮自107年起推動之「新故宮計畫」中「分項計畫一：故宮北部院區整擴建計畫」一環，工程內容主要為新建1500坪行政大樓，集中故宮的行政辦公場所，並新建500坪圖書館，縫合既有建築物並提供藝術專業圖書館，以供相關學術研究者借閱使用。

行政院副院長鄭文燦致詞時表示，行政院106年核定投入107.47億元的經費推動「新故宮計畫」，自107至116年為期10年，期許打造故宮成為世界級觀光亮點。故宮在典藏、研究、教育、展示、觀光及文化，六大功能上一應俱全，近年來在文創行銷、跨域策展、與地方政府合作、數位展覽等均有優秀表現。為了讓故宮能永續經營，需要很好的典藏設施及友善的展覽動線，以成為台灣的文化藝術及觀光亮點。

蕭宗煌致詞表示，故宮北部院區整建之「行政大樓及圖書館新建工程」於明年6月竣工後，除完備圖書館及資訊機房等設施，所有行政人力將集中於力行街的行政園區辦公，後續將全力推動原圖書文獻大樓整建成為具現代化博物館規格之第二展覽館，展覽面積增加2千餘平方公尺，正館整建後面積也將擴增2千餘平方公尺，解決目前公共服務空間擁擠、動線紊亂的問題，透過空間全新規劃配置，也將增加文物典藏庫房及修復空間。

此外，也將建置新式文物典藏設備並積極進行文物「改箱為櫃」作業。嘉義南部院區亦將新建第二展覽館「國寶館」及專業文物修復空間，未來南北故宮將強化團隊策展及文物修復互補機制，達到南北雙璧相輔相成，彼此相互輝映的目標。