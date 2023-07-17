各大雲端伺服器品牌廠將資本支出轉向以AI伺服器/資料中心為主，排擠到原有傳統伺服器市場，由於AI伺服器大量使用的GPU設計未採用Socket與ILM扣件，而是以錫膏直接焊接在IC載板及PCB上，市場擔心不利於以CPU Socket為主的嘉澤，加上業績表現平平，致使嘉澤近期股價相對弱勢。

針對市場質疑，嘉澤董事長朱德祥在日前股東會表示，公司還在觀察AI伺服器市場趨勢，AI伺服器還有很多連接器，嘉澤也都涉入。

至於AMD新款AI晶片MI300系列，其中MI300X為GPU，整合CPU及GPU的MI300A因類似CPU，維持採用Socket插座，嘉澤也證實，MI300A產品已開始導入客戶試產。

嘉澤第2季合併營收為57.25億元，與第1季相近，累計前6月合併營收為114.58億元，年減10.51%，美系外資預估，嘉澤第3季合併營收將微幅季增6%，年減約16%。

由於整體傳統伺服器市況不佳，美系外資最新報告預估，嘉澤2023年到2025年每股盈餘至48.8元/68.1元/72.9元，雖然維持嘉澤「建議買進」評等，但目標價由1100元下修至955元，今天投信減碼570張，致使嘉澤股價收低。